ارتفاع مستوى الرضا عن منتجات وزارة الإسكان إلى 72 %

الرياض ــ البلاد

كشفت بيانات رسمية صادرة عن المركز الوطني لاستطلاع الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني, ارتفاع مستوى الرضا العام بين المواطنين عن منتجات وخدمات وزارة الإسكان بنسبة كبيرة خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الأول من العام الجاري 2019م.

ويضم استطلاع الرأي الذي نشره المركز في حسابه الرسمي على منصة “تويتر” مجموعة من آراء المواطنين المرشحين والمستفيدين من خدمات ومنتجات وزارة الإسكان، حيث أظهرت البيانات ارتفاع مستوى الرضا إلى 56% خلال الربع الثالث من العام الجاري 2019م مقارنة بنحو 47% في الربع الأول من العام نفسه.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى ارتفاع مستوى الرضا لدى المواطنين المستفيدين فعلياً من المنتجات والخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان بنسبة بلغت 72% خلال الربع الثالث من 2019م مقابل 64% في الربع الأول 2019م.

وتأتي هذه النتائج ضمن سلسلة من الاستطلاعات الخاصة التي ينفذها مركز “رأي” بشكل ربع سنوي عن خدمات ومنتجات وزارة الإسكان، وتستهدف هذه الاستطلاعات عينة عشوائية ممثلة من المواطنين المرشحين والمستفيدين من المنتجات السكنية في جميع مناطق المملكة.

وبحسب استطلاع الرأي فقد سجل المستفيدون الفعليون نسبة رضا عالية حول منتجات وخدمات الوزارة بنحو 72% ونحو 10% عدم رضا ونحو18% محايد، وبالمتوسط سجلت كافة نسب الرضا 56% مقابل 20% غير راضين، ونحو 24% محايدين.

يذكر أن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يهدف إلى تعزيز ثقافة الحوار واحترام الاختلاف والتنّوع، والمحافظًة على الوحدة الوطنية، وحماية النسيج المجتمعي من خلال التواصل الفاعل والشراكات المثمرة محلّيًا ودولّياً، ويعمل المركز على ترسيخ ثقافة الحوار ونشرها بين أفراد المجتمع بجميع فئاته من خلال ترسيخ ثقافة الحوار ونشرها بين أفراد المجتمع بجميع فئاته، ومناقشة القضايا الوطنية وطرحها من خلال قنوات الحوار الفكري وآلياتها، وتشجيع أفراد المجتمع ومؤسساته على المشاركة في الحوار الوطني، والإسهام في صياغة الخطاب الإسلامي الصحيح المبني على الوسطية والاعتدال، من خلال توفير البيئة الملائمة لإشاعة ثقافة الحوار داخل المجتمع ووضع رؤى استراتيجية لموضوعات الحوار.