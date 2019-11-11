15 % لبنك دولي ضمانا لاستقرار السهم

عينت شركة أرامكو السعودية بنك جولدمان ساكس مديرا للاستقرار السعري لسهم الشركة لضمان استقرار سعر السهم في السوق خلال أول 30 يوما من إدراجه.

ووفقا لنشرة الإصدار، سيحق للبنك شراء 15 في المائة من أسهم الشركة المطروحة للاكتتاب بسعر الطرح النهائي ليتمكن من إستخدامها لهذا الغرض.

فيما يتعلق بالطرح، يجوز لمدير الاستقرار السعري، إلى الحد الذي تسمح به التعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية، تنفيذ عمليات الاستقرار السعري لغرض استقرار السعر السوقي للأسهم.

ويمكن أن يتم تنفيذ هذه العمليات في السوق المالية السعودية (تداول)، كما قد يتم إجراؤها خلال الفترة التي تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية وتنتهي في موعد لا يتجاوز ثلاثين يومًا تقويميًا بعد ذلك ( مدة الاستقرار السعري).

وسيفصح مدير الاستقرار السعري عن أي تخصيص للأسهم الإضافية وعمليات الاستقرار السعري التي يتم إجراؤها فيما يتعلق بالطرح وذلك وفقاً للتعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية الصادرة عن الهيئة.

ويمارس مدير الاستقرار السعري خيار الشراء، كليًا أو جزئيًا، بناءً على إخطار منه، وفي أي وقت خلال مدة الاستقرار السعري بحسب ما يراه مناسبًا.