لماذا أرامكو هي الأولى عالميا؟

– تبلغ أصول “أرامكو السعودية” 1.35 تريليون ريال “359 مليار دولار” بنهاية 2018 .

– بلغت مصادرها المباشرة ومصادر الدخل الأخرى المرتبطة بالمبيعات خلال نفس العام نحو 1.34 تريليون ريال “355.9 مليار دولار” . فيما حققت شركة مايكروسوفت إيرادات سنوية بقيمة 110.4 مليار دولار. – سجلت أرامكو أرباحا بقيمة 416.5 مليار ريال “111.1 مليار دولار” متفوقة على ثاني وثالث أكبر شركتين في العالم مجتمعتين هما “أبل” والبنك التجاري الصناعي الصيني البالغة أرباحه 45.2 مليار دولار، ليبلغا معا 104.6 مليار دولار.

– تعادل أرباح “أرامكو” نحو أربعة أضعاف أكبر شركة نفط في العالم بعدها هي شركة رويال داتش شل البالغة 23.4 مليار دولار.

– تفوق أكبر خمس شركات نفط في العالم مجتمعة هي “أكسون موبيل” و”شيفرون” الأمريكيتان، و”بريتش بتروليوم” البريطانية و”توتال” الفرنسية و”رويال داتش شل” البريطانية – الهولندية، البالغة أرباحها معا 80 مليار دولار.

– بلغ إجمالي عدد موظفي أرامكو والشركات التابعة الجوهرية لها – ساتورب وأرامكو للتجارة – 69.16 ألف موظف بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 67.28 ألف موظف في العام السابق، و66.37 ألف موظف في العام 2016.

– ارتفعت نسبة التوطين داخل أرامكو السعودية من 85 بالمائة في نهاية 2016، و87 % في العام 2017، إلى 88 % في نهاية العام الماضي 2018.