خاص البلاد – نيفين عباس

البيتزا هى الطبق المفضل للجميع لكنها قد تفسد الرجيم وتفشل عملية التخسيس نظراً لإحتواءها على الكثير من السعرات

نقدم لكِ طريقة عمل بيتزا الخضار الدايت والتى لا تحتوى على سعرات حرارية مرتفعة وتصلح لكل من يتبع نظام غذائى

المقادير اللازمة لعمل بيتزا الخضار

نصف كوب من الطحين الأسمر

ربع كوب من الشوفان

ماء للعجن حوالى كوب إلا ربع

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية

ربع ملعقة صغيرة من الملح

نصف حبة من الفلفل الأحمر للحشو

نصف حبة من الفلفل الأخضر للحشو

نصف حبة من الفلفل الأصفر للحشو

حبة من الطماطم للحشو

حبة من البصل للحشو

نصف كوب من البروكلى المسلوق للحشو

نصف كوب من المشروم للحشو

2 ملعقة كبيرة من صلصة طماطم

جبن موزاريلا لايت

طريقة عمل بيتزا الخضار

يقلب الطحين والشوفان والملح والخميرة

ثم تضاف لهم الماء وتعجن

تترك العجينة حتى تخمر

ثم تفرد فى صينية البيتزا

تدهن بالصلصة

ويوضع فوقها جميع الخضروات الخاصة بالحشو

تغطى بالجبن وتخبز فى فرن متوسط الحرارة حتى تمام النضج

ثم تقدم ساخنة