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بالصور.. نصائح لتنسيق حديقة المنزل

نرمين عباسaccess_time14 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      11 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

الحصول على منزل بحديقة يضمن لك أن تستمتع برؤية الزهور والنباتات الطبيعية الخلابة

نقدم لك بعض النصائح لتنسيق حديقة المنزل بطرق بسيطة تعكس لمسة فخامة

فى البداية قبل أن تشتري أي أوراق شجر أو أثاث ، قرر كيف تريد استخدام المساحة

فعلى سبيل المثال هل تنوي استضافة حفلات عشاء في الهواء الطلق بالصيف؟

إذا كان الأمر كذلك ، ضع كراسي صغيرة لتناول الطعام في الهواء وتعريشة لتحويل الجدار لجدار من الطوب الأخضر المزين بزهور اللبلاب

وحدد المقاعد والمزارع والملحقات التي تجعل فكرتك حقيقة واقعة بإستغلال أقل نسبة من المساحة

ويجب أن تعكس المساحة الخارجية الخاصة بك إحساسك بالأناقة

لذلك اختر مظهرًا مناسب لديكور المنزل ، وحيط المساحة بسياج من الخيزران وتركز على وجود لوحة مهدئة من الخضرة والطحالب

بالإضافة لوضع رصيف حجري ونافورة ليكملان المظهر

وإذا كنت ترغب في استحضار فصول الصيف ، فإختر إنشاء حديقة كوخية تصطف على جانبيها الزهور البرية ، إلى جانب حفرة النار المصنوعة من الحصى ومقاعد من الخشب المصقول

وإحرص علي جميع الأثاث الخارجي وحافظ علي عمل صيانة وتنظيف له بشكل دوري

بالإضافة لتحديد مقدار الأثاث المحتاج للصيانة التي يمكن صيانتها لمنعه من التلف بسبب أشعة الشمس

وسوف تحتاج إلى تنظيف وتخزين الأثاث مع الوسائد والوسائد المصنوعة من القماش المعالج

وقرر كيف ستقوم بتخزين الوسائد الضخمة قبل شرائها لتوفير المساحات والأماكن

نرمين عباس

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