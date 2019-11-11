بالصور.. ألعاب مناسبة للأطفال من عمر 5-8 سنوات

نرمين عباس
لكل مرحلة عمرية فئة محددة من الألعاب المناسبة لقدرات الطفل العقلية والمناسبة له
نسرد لكم أبرز الألعاب المناسبة للأطفال من عمر 5 إلى 8 سنوات
Snail Bob 2
لعبة مناسبة للأطفال من عمر 5-6 سنوات عبارة عن حلزون يدعي بوب يقوم بعمل مغامرات ويحل ألغاز
LocoRoco
لعبة مشوقة وممتعة مناسبة للأطفال من عمر 7 سنوات ولا تحتوي علي أي محتوي غير لائق لذا من الممكن تحميلها دون إشراف أسري
Donkey Kong Country Returns
لعبة مناسبة للأطفال من عمر 8 سنوات، عبارة عن مغامرة مميزة للصغار بين الغابات
Reader Rabbit Kindergarten
لعبة مناسبة للأطفال من عمر 5 سنوات عبارة عن لعبة تعليمية للطفل
Lego Friends
لعبة مناسبة للأطفال من عمر 6 سنوات عبارة عن مجموعة من الفتيات الذين يرعين الحيوانات ويقمن بأنشطة مختلفة