بالصور.. ألعاب مناسبة للأطفال من عمر 5-8 سنوات

نرمين عباس

لكل مرحلة عمرية فئة محددة من الألعاب المناسبة لقدرات الطفل العقلية والمناسبة له

نسرد لكم أبرز الألعاب المناسبة للأطفال من عمر 5 إلى 8 سنوات

Snail Bob 2

لعبة مناسبة للأطفال من عمر 5-6 سنوات عبارة عن حلزون يدعي بوب يقوم بعمل مغامرات ويحل ألغاز

LocoRoco

لعبة مشوقة وممتعة مناسبة للأطفال من عمر 7 سنوات ولا تحتوي علي أي محتوي غير لائق لذا من الممكن تحميلها دون إشراف أسري

Donkey Kong Country Returns

لعبة مناسبة للأطفال من عمر 8 سنوات، عبارة عن مغامرة مميزة للصغار بين الغابات

Reader Rabbit Kindergarten

لعبة مناسبة للأطفال من عمر 5 سنوات عبارة عن لعبة تعليمية للطفل

Lego Friends

لعبة مناسبة للأطفال من عمر 6 سنوات عبارة عن مجموعة من الفتيات الذين يرعين الحيوانات ويقمن بأنشطة مختلفة