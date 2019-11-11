الثقافية

السبب ماكينة صنع القهوة.. أغرب حادثة طيران في التاريخ!

ahmed saeedaccess_time14 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      11 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

ربما هي أغرب حادثة في تاريخ الطيران المدني، فقد حولت طائرة تابعة لشركة أمريكية مسارها بسبب تعطل ماكينة صنع القهوة .

ووفق ما نقل موقع “سكاي نيوز”، عن صحيفة “ذا صن” البريطانية فإن الرحلة 811 كانت في طريقها إلى بونتا كانا قادمة من بالتيمور.

واضطرت طائرة الرحلة لتحويل وجهتها إلى مطار نورفولك الدولي في فيرجينيا بعد إقلاعها نتيجة حريق صغير في مطبخها.

ووفقا لمسؤولي الشركة فإن قادة الطائرة حولوا وجهتها إلى مطار نورفولك الدولي.

وذلك للسماح للطاقم بمعالجة ماكينة صنع القهوة المعطوبة والتي تسببت في الحريق الصغير.

ونجح الطيارون في الهبوط بالطائرة بسلام في مطار نورفولك الدولي بعد التعامل مع الموقف.

ahmed antar

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