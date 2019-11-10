هدايا فورية لمستخدمي بطاقات الأهلي من ماستركارد

جدة ــ البلاد

أعلن البنك الأهلي وماستركارد عن هدايا فورية لجميع مستخدمي بطاقات الأهلي من خلال التسوق في الرياض بارك مول، وذلك بالشراكة مع ماستركارد العالمية حيث تتضمن منصة البنك الأهلي وماستركارد جهاز بيع آلي ضخم بداخله هدايا قيّمة للمرة الأول من نوعها في المملكة ، ويقدم الجهاز لجميع حاملي بطاقات “الأهلي ماستركارد” هدية فورية عند تقديم فواتير مشتريات نقاط بيع بمجموع 1,000 ريال تمت داخل الرياض بارك مول بإستخدام إحدى بطاقات الأهلي في حين سيتمكّن زوار الرياض بارك من الإستمتاع بمزايا هذه الحملة.

وسيحصل مستخدمو بطاقة الأهلي في المشتريات عبر نقاط البيع على هدايا ثرية كمبالغ مالية تصل لـ 5 آلاف ريال تودع في بطاقة الأهلي مسبقة الدفع، كذلك قميص مُوقَّع من اللاعب ميسي، وقسائم شرائية من جرير، والشايع وفيرجن وسباركيز وتذاكر من فوكس سينما.

يُذكر أن هذه الحملة الممتدّة خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 15 نوفمبر 2019م يقابلها استمرار البنك الأهلي من خلال قنواته المختلفة بإصدار بطاقات خصم وائتمان ومسبقة الدفع ومنتجات مصرفية تجارية حصرية من ماستركارد، في الوقت الذي يمضي فيه البنك قدماً لتوسيع عملياته بهدف تعزيز مكانته باعتباره المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط.