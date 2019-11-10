الثقافية

ليست نكتة .. لحوم بلاستيك في الأسواق الأمريكية!

ahmed saeedaccess_time13 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      10 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

لحوم بلاستيك.. هذه ليست نكتة بل هو فحوى ما أعلنته هيئة سلامة الغذاء الأمريكية، بشأن منتجات إحدى الشركات في أمريكا.

وقالت هيئة السلامة، وفقا لسكاي نيوز، إن الشركة استرجعت 130 ألفا و464 كيلو جراما من منتجات اللحم المفروم.

جاء ذلك بسبب الاشتباه في احتوائها لمادة البلاستيك.

الشركة استعادت هذه الكمية من المواد الغذائية المجمدة التي كانت فترة صلاحيتها ما زالت سارية للشهر الحالي.

موضحة أنه تم إرسال هذه الكميات؛ للتوزيع في منافذ التجزئة بولايات كولورادو، وكوناكتيكت، وجورجيا، ووالينوي، وماريلاند.

وذكرت الهيئة أن استدعاء الشركة المنتجة لهذه المواد الغذائية جاء بعد شكاوى العملاء، رغم أنه لم تتأكد بعد أي عواقب سلبية أو خطيرة لتناولها.

كما طالبت من اشتروا هذه المواد بالفعل بعدم استخدامها، وأن يقوم أي فرد تناولها، ويشعر بأي أعراض مرضية بمعاودة طبيب لتكتمل نكتة اللحوم.

ahmed antar

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