كاسيو وأبار ينظمان ورشة عمل لوسائل العرض المرئية

جدة ــ الطيب مصطفى

تحت عنوان “سلسلة التعليم” نظمت شركة محمود صالح أبار الوكيل المعتمد لمنتجات كاسيو بالمملكة، ورشة عمل لوسائل العرض الضوئية “البروجكتور” بحضور مسئولين من إدارة التجهيزات المدرسية بوزارة التربية والتعليم بمحافظة جدة، والشركات التجارية ومسئولين عن شركة كاسيو الشرق الأوسط دبي وأبار.

وقد قدم السيد محمد كامل إبراهيم رئيس قسم المبيعات لأجهزة العرض الضوئية بكاسيو الشرق الاوسط عرضا شيقآ أستعرض فيه الوظائف والمزايا المتطورة لأجهزة البروجكتور الحديثة “يابانية الصنع” للتعليم بكافة مراحله وأشار في حديثة لمثالية هذه الأجهزة لإحتياجات المدارس والأعمال التجارية من حيث الوظائف المتطورة ..

درجة التباين العالية – قوة الإضاءة – شاشة كبيرة – جودة السطوع -عمر اللمبات 20.000 ساعة، وعدم أستخدام الزئبق لبيئة صديقة نظيفة مع تكلفة أقل للسعر والصيانة.

بعد ذلك قام السيد إيهاب يحيى تنفيذي تطوير الأعمال لوسائل العرض الضوئية بشركة كاسيو الشرق الأوسط دبي: بتقديم شرح عملي وافي لوظائف الأجهزة الحديثة المعروضة بالورشة وكيفية تشغيلها وطريقة إستخدامها للإستفادة القصوى من مزايا هذه الأجهزة في المجال التعليمي والتجاري.