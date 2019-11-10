رئيس هيئة الرياضة يلتقي لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم

البلاد : واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، اليوم الأحد، لاعبي المنتخب السعودي لكرة القدم الأول في مقر تجمع اللاعبين بمدينة الرياض قبل المغادرة إلى العاصمة الأوزبكية طشقند.

وتواجد برفقة سموه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

وكان سمو الأمير عبدالعزيز الفيصل قد تواجد مع توافد لاعبي المنتخب لمقر التجمع المعد لهم الساعة 12 ظهرًا، واجتمع مع اللاعبين والجهازين الفني والإداري، مشددًا على أهمية المرحلة الحالية من التصفيات الآسيوية التي تستلزم مضاعفة الجهد، مؤكداً سموه ثقته الكبيرة بلاعبي الأخضر في تحقيق النتائج الإيجابية كون الكرة السعودية تملك المقومات التي تجعلها دائمًا في المقدمة.

بدوره قدم المسحل شكره وتقديره لسمو رئيس الهيئة العامة للرياضة على الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه لرياضة الوطن.