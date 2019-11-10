إنشاء كرسي للهيئة العامة للرياضة بجامعة الملك سعود

البلاد : واس

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اليوم عن إنشاء كرسي للهيئة العامة للرياضة بكلية علوم الرياضة والنشاط البدني بجامعة الملك سعود .

جاء ذلك خلال تدشين سموه اليوم المعامل والمختبرات التعليمية والبحثية لكلية علوم الرياضة والنشاط البدني في مقر الكلية بجامعة الملك سعود بحضور معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر، وعميد كلية علوم الرياضة والنشاط البدني الدكتور سليمان بن عمر الجلعود .

وأشاد سموه في كلمة له خلال التدشين بوجود مثل هذه الكلية في المملكة، مبينًا أهمية التعاون بين الهيئة العامة للرياضة وجامعة الملك سعود.

وتجول سموه على مختبرات ومعامل الكلية كما شاهد المعرض الوثائقي لأنشطة وفعاليات الكلية البحثية والمجتمعية، ثم التقى بطلاب وطالبات ومنسوبي الكلية بالقاعة الكبرى بالكلية وأجاب سمو الأمير على أسئلة الطلاب والطالبات بالكلية.

من جهته عبر معالي مدير جامعة الملك سعود عن شكره لزيارة سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل للجامعة وتدشين المعامل والمختبرات التعليمية والبحثية لكلية علوم الرياضة والنشاط البدني، مشيدًا بمبادرة إنشاء كرسي أبحاث للهيئة العامة للرياضة في الجامعة وتعزيز التعاون لتحقيق رؤية المملكة في بناء المجتمع الحيوي.

وفي ختام الحفل أهدى معالي مدير جامعة الملك سعود درعًا تذكاريًا إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.