أمير الرياض يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

الرياض : واس

قلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، عدداً من الضباط رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم إلى رتبة لواء، وهم مساعد مدير شرطة منطقة الرياض للشؤون الأمنية اللواء فهد بن خالد العتيبي و مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات بمنطقة الرياض اللواء سلمان بن عبدالله السهلي.

ورفع الضباط الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الثقة الملكية الغالية بترقيتهم , متمنين أن يكونوا عند حسن الظن, معربين عن شكرهم لسمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه, على الدعم والتوجيه، سائلين الله العلي القدير التوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

حضر مراسم التقليد اللواء فهد بن زيد المطيري.