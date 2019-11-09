5 علامات إن وجدت فأنت تعاني من “الهشاشة النفسية”

يعاني بعض الأشخاص من الشعور الدائم بالمشاعر السلبية وأزمات نفسيه تجعله يتعلق بالآخرين، وقد يرى المتخصصون في علم النفس أن هناك عدة دلالات تشير إلى ما يسمى بالهشاشة النفسية .
ومن هذه الدلالات:
1/ العاطفة المبالغ فيها فعندما يصبح الشخص هشا من الناحية النفسية فإنه يصل إلى أن يكون أكثر حساسية تجاه المواقف الانفعالية والشعورية.
2/ إرهاق العمل فالجهد الزائد لدرجة الإرهاق يولد التوتر ويؤثر على الحياة الأسرية بالإضافة إلى عدم التقدير الذي يولد صراعات نفسية.
3/ القلق السريع فعندما نشعر بالتوتر ينخفض معدل مقاومتنا لظروف الحياة وللأسف غالبا يتوجه غضبنا نحو الأشخاص الذين نحبهم.
4/ تقلب المزاج هو أحد أهم علامات الهشاشة النفسية وهو عندما نشعر بتغير سريع في المزاج دون أى أسباب واضحة.
5/الشعور بعدم تقدير الذات .
ويكمن علاج الهشاشة النفسية في الثقة بالله أولا ثم الثقة بالنفس والتسامح مع الآخرين والتفاؤل وترتيب وتنظيم الوقت بالإضافة إلى ممارسة الرياضة لأنها تعمل على إفراز هرمون السعادة في الدماغ وتحسن الحالة المزاجية.