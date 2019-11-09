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4 فئات من النساء يمتنع الرجل عن الإرتباط والزواج بهن!

فرناس حفظيaccess_time12 / ربيع اﻷول / 1441 هـ       9 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

كشفت دراسة أجراها علماء أمريكيين متخصصين في علم النفس أن هناك بعض النساء اللاتي يمتنع الرجال في غالب الأحيان عن الارتباط  والزواج بهن .

وقد أوضحت الدراسة الأمريكية أن معظم الرجال يتهربون من الزواج من 4 فئات من النساء ويمتنعوا عن الارتباط بهم  :

1/ كانت أول فئة مثيرة للغرابة لأنها فئة المرأة فائقة الجمال، فأحيانا بعد  مرحلة إعجاب الرجل بهذه المرأة ينفر منها عندما يكتشف فجوة بين تفكيرهما فيبتعد عنها .

2/ المرأة المهووسة بالزواج والتي تبحث عن العريس المناسب لها دائما لمجرد الزواج فقط  وليس للارتباط بشخصه.

3/ المرأة المتسلطة دائما والتي تريد فرض سيطرتها على جميع الأمور سرعان ما يهرب منها الرجل لأنه يشعر أنها تقلل من رجولته.

4/ المرأة الغيورة التي تفتعل المشاكل دائما لزيادة غيرتها على الشخص الذى ترتبط به وتسبب له إحراج ، كما أنها لا تترك له مساحة شخصية في حياته فطالما تزيد الخناق عليه، وهو ما يجعل الرجل ينفر مها ويبتعد.

vernas hefzy

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