4 فئات من النساء يمتنع الرجل عن الإرتباط والزواج بهن!

المرأه متابعات4 فئات من النساء يمتنع الرجل عن الإرتباط والزواج بهن! فرناس حفظيaccess_time12 / ربيع اﻷول / 1441 هـ 9 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق كشفت دراسة أجراها علماء أمريكيين متخصصين في علم النفس أن هناك بعض النساء اللاتي يمتنع الرجال في غالب الأحيان عن الارتباط والزواج بهن . وقد أوضحت الدراسة الأمريكية أن معظم الرجال يتهربون من الزواج من 4 فئات من النساء ويمتنعوا عن الارتباط بهم : 1/ كانت أول فئة مثيرة للغرابة لأنها فئة المرأة فائقة الجمال، فأحيانا بعد مرحلة إعجاب الرجل بهذه المرأة ينفر منها عندما يكتشف فجوة بين تفكيرهما فيبتعد عنها . 2/ المرأة المهووسة بالزواج والتي تبحث عن العريس المناسب لها دائما لمجرد الزواج فقط وليس للارتباط بشخصه. 3/ المرأة المتسلطة دائما والتي تريد فرض سيطرتها على جميع الأمور سرعان ما يهرب منها الرجل لأنه يشعر أنها تقلل من رجولته. 4/ المرأة الغيورة التي تفتعل المشاكل دائما لزيادة غيرتها على الشخص الذى ترتبط به وتسبب له إحراج ، كما أنها لا تترك له مساحة شخصية في حياته فطالما تزيد الخناق عليه، وهو ما يجعل الرجل ينفر مها ويبتعد. مرتبط