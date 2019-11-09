عمومية (ترابط) تستعرض برامجها وأنشطتها

نجران- البلاد

صوتّ أعضاء الجمعية العمومية لجمعية ترابط لإبراء ذمة المجلس بحضور رئيس المجلس زيد العيسى وممثل مركز التنمية التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومثل مكتب المراجع القانوي للحسابات المعتمد وكافة أعضاء الجمعية العمومية في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام .

وعرض المراجع القانوني للمكتب المحاسبي المعتمد التقرير المالي، وتلاه إعلان الأمين العام المدير التنفيذي ناصر الزاهد براءة الذمة بالتصويت،

وقد صوت الأعضاء الحاضرين بالاجماع على موافقتهم فيما تم عرضه من البيانات وأرقام عن السنة المالية المنتهية في 30 /12 /2018م وشاهد الأعضاء خلال البرنامج المعد تقريراً مرئياً لأبرز إنجازات وفعاليات الجمعية واحتوى على بيان صرف 2369 جهازا طبيا لـ 1579 مريضا، ونقل 4870 مريضا ومرافقيهم في10087 رحلة توصيل من مقر اقامتهم الى المستشفيات، واسكان 4782 مريضا ومرافقيهم في شقق فندقية بعدد 32276 ليلة، وصرف 13.9150.39 ريالا لخدمة 11231 مريضا ومرافقيهم.

كما قدم الامين العام ناصر الزاهد تقريراً عن أهم أنشطة وإنجازات الجمعية للعام 2018 وأكد أن ترابط استحوذت مؤخراً على أرض عقارية بقيمة تنافسية لبناء برج من ستة طوابق ضمن مشاريع الاستدامة وأتمتة أعمال خدمات المستفيدين بما يتوافق ورؤية القيادة الرشيدة في تحويل القطاع الثالث إلى قطاع تنموي مستدام.