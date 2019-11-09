خاص البلاد – نيفين عباس

نقدم لكم طريقة عمل كب كيك الكريمة بنكهة الفانيليا

المقادير اللازمة لعمل كب كيك الفانيليا

3 حبات من البيض الأحمر

1 1/2 كوب طحين فاخر للحلويات

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقة صغيرة من البيكينج بودر

1/2 كوب من السكر

60 من جرام الزبدة

طريقة عمل كب كيك الفانيليا

نخفق البيض مع السكر والفانيليا حتى يتضاعف حجمه

نخلط الطحين مع البيكينج بودر ثم يضاف للخليط السابق ويقلب

نضيف الزبدة للمزيج ونقلب

نضع ورق الكب كيك في صينية ثم نملأ 3/4 الورق بالخليط

نخبز حبات الكب كيك فى فرن متوسط الحرارة 180 درجة من 12 إلى 15 دقيقة

نضع الكريمة داخل كيس التزيين ونزين وجه الكب كيك بالكريمة ويقدم بحسب الرغبة