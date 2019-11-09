ضبط مواطن ومقيم سرقا 17 مركبة

جدة- البلاد

ألقت الشرطة القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية ، في العقد الثالث من العمر، بعد توفر الدلائل على تورطهما بسرقة عدة مركبات بمحافظة جدة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم سرقة المركبات وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط المتهمين وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرا بسرقة 17 مركبة وهي في وضع التشغيل،وجرى إيقافهما وإتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما .

وأكدت شرطة المنطقة حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.