إنتاج أكثر من مليون يرقة سمك بلطي في جدة

جدة- ياسر بن يوسف

تنفرد المملكة العربية السعودية عالمياً بأقلمة وإنتاج ( أسماك البلطي او سمك مشط) ، على المياه البحرية والقدرة على إنتاجة في درجات الملوحة البحرية دون اي معوقات مرضية او اقتصادية او بيئية .

كما تحتل اسماك البلطي المرتبة الثانية كأنتاج عالمياً بعد اسماك السالمون وتعتبر من الاسماك الاقتصادية على مستوى العالم.

بدوره رفع مركز ابحاث الثروة السمكية بجده الطاقة الإنتاجية لهذا النوع من الاسماك .

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي أن عدد الإنتاج بلغ ٧٢٠,٩٦٠ الف يرقة (سبع مائة وعشرون الف وتسع مائة وستون يرقة )من البلطي البحري من انتاج كلي بلغ ١،٠٥٨،٦٠٩ (مليون وثمانية وخمسون الف وستمائة وتسعه يرقة ) خلال العام الحالي ٢٠١٩ م

ويأتي هذا الدعم من ضمن الخطط الاستراتيجية لتطوير قطاع الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية وزارة البيئة والمياه والزراعة للوصول الى طاقة إنتاجية ٦٠٠ الف طن من منتجات الاستزراع المائي المحلية .

ونظراً لارتفاع الطلب المحلي على البلطي البحري وتحقيقاً لتعزيز مقومات الأمن الغذائي ولارتفاع الطلب من شركات الاستزراع المائي المحلية لهذا النوع من الاسماك .