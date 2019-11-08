النيابة العامة تحرك دعوى تجاه عاملة بإحدى حضانات الأطفال

البلاد : متابعات

أصدرت النيابة العامة أمراً بتحريك دعوى جزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال بشأن مقطع الفيديو المتداول الذي يظهر عاملة في إحدى الحضانات وهي تعامل طفلاً بطريقة عنيفة ومسيئة.

وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناء على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن المقطع المتداول الذي ظهرت خلاله العاملة وهي تقوم بمعاملة أحد الأطفال معاملة عنيفة ومسيئة معرضة إياه للضرر والإيذاء الجسدي، قد أصدرت النيابة العامة أمرها بتحريك الدعوى الجزائية حول القضية.

وأضاف أن الأمر تضمن مباشرة إجراءات الاستدلال بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهرت به، وانطوائه على ما يوجب مباشرة الاختصاص، واستكمال الإجراءات النظامية بحق الجانية؛ والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل ذكر في وقت سابق أن وحدة الحماية الاجتماعية في الرياض تنسق حالياً مع الجهات الأمنية للوصول إلى موقع تصوير الفيديو والتحقق من هذه الحالة؛ وتطبيق نظام حماية الطفل في حق السيدة المعنِّفة.