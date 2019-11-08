القوات الجوية تحتفل بتخريج أكبر دفعة من معهد الدراسات الفنية

الظهران ـــ حمود الزهراني

اتسعت دائرة الفرح يوم أمس الأول لدى طلاب الدورة الـ 130 بمعهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران وذلك عقب إعلان تخرجهم في احتفالية بحضور.

سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز ال سعود، وذلك في ميدان العرض بمدينة الامير سلطان الرياضية بالمعهد.

وخلال الحفل ألقى اللواء الطيار الركن ناصر الزعبي قائد معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية المكلف كلمة رحب فيها بسمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز ال سعود، لافتا إلى أن ما تتميز به هذا الدفعة أنها تعد من اكبر الدفعات من التي تم تخريجها في تاريخ معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية. كما أن من بين هؤلاء الخريجين طلاب من مملكة البحرين الشقيقة

واضاف اللواء الطيار الركن الزعبي اليوم يحتفل المعهد بتخريج دفعة جديدة من أبنائه الطلبة, متسلحين بسلاح العلم والتقوى, وبالفكر العسكري السليم, لأداء الواجب بكفاءة وهمة عالية, وفي إطار المسؤولية التامة, ملتزمين بقيم القوات الجوية للعمل بروح الفريق الواحد.

وضاف بقوله ” لقد أمضى هؤلاء الخريجون أكثر من عامين ونصف في هذا العرين, ملتحقين ببرامجه التدريبية داخل المعهد وفي برامجه الخارجية للابتعاث للتدريب على منظومة طائرات ( ف 15 اس أي ) في الولايات المتحدة الأمريكية, ومنظومة طائرات (التايفون) في المملكة المتحدة, والكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض, والبرامج التدريبية في كل من قاعدة الملك سلمان الجوية الجوية, وقاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط.

وتباع اللواء الطيار الركن الزعبي بقوله ” إننا في معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية مستمرون في البناء والتطوير حيث تتسارع التقنية الحديثة, وتتعاقب المنظومات, وتتسع مجالاتها وآفاقها فنكون على موعد معها بكل همة وطموح محققين بذلك رؤية المملكة 2030 وبرامج تطوير وزارة الدفاع.

بعد ذلك القيت كلمة الخريجين القاها نيابة عنهم الطالب الفني الخريج عبدالرحمن بن طالع الربعي عبر فيها عن سعادته وسعادة زملائه الخريجين

كما اعلن قائد جناح الطلبة العميد الطيران الركن احمد بن خلف الحصيني القسم وردده الخريجون من بعده

ومن ثم تم اعلان نتائج الدورة المتخرجة وتسليم الجوائز حيث اعلن قائد جناح التعليم المكلف العقيد الفني الركن عبدالغني بن صالح الجهني نتائج الدورة المتخرجة

من بينهم خريجون على منظومة طائرات ( ف 15 اس أي ) انهو تدريبهم في الولايات المتحدة الامريكية. وخريجون على منظومة طائرات ( تايفون )

أنهو تدريبهم في المملكة المتحدة . وخريجونَ من الكليةِ التقنيةِ العالمية لعلومِ الطيران بالرياض. وخريجون من مدرسة النقل الجوي . ومدرسة السلامة.

وخريجون من مملكةِ البحرين الشقيقة. حضر الحفل قائد المنطقة الشرقية المكلف اللواء الطيار الركن عيد بن براك العتيبي.