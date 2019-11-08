الأخيره

القبض على مواطن دهس طفلًا بسيارة مسروقة في الجوف

صحيفة البلادaccess_time11 / ربيع اﻷول / 1441 هـ       8 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

سكاكا : واس

أوضح المتحدث الاعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس أن مركز شرطة حصيدة التابع لشرطة محافظةالقريات باشر يوم الثلاثاء الموافق 8-3-1441 هـ بلاغاً عن تعرض مركبة للسرقة اأثناء توقفها عند أحد المحلات التجارية، وارتطامها عند تحركها من الموقع بطفل، يبلغ العاشرة من عمره، جرى إسعافه، واتضح أن إصابته بحمد الله طفيفه، وبمتابعة الجريمة تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي – بتوفيق الله – من القبض على الجاني، مواطن بالعقد الثالث، وضبط المركبة المسروقة بحوزته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

صحيفة البلاد

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