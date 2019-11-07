250 مبدعة سعودية وعربية في موسم الرياض

الرياض : واس

تنظم الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض معرض ” أنا عربية ” الذي يفتح أبوابه في منطقة واجهة الرياض يوم الأحد 10 نوفمبر حتى 15 نوفمبر 2019م بمشاركة أكثر من 250 مصممة ومبدعة من المملكة والوطن العربي, ويعد أحد مبادرات الهيئة التي تأتي تحت رعاية معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة رئيس موسم الرياض الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ, ويسعى إلى التعبير عن قوة المرأة العربية وإبراز تطورها الثقافي والحضاري.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العام للترفيه فيصل بافرط إلى أن المعرض هو أحد أهم روافد الجانب الاقتصادي في مجال الأزياء والتصاميم, والابتكار ودعم ريادة الأعمال, لافتاً الانتباه إلى أن الجهود المبذولة فيه كبيرة ومتقنة.

من جانبها أوضحت الرئيس التنفيذي لشركة التمكين الدكتورة وفاء الرشيد أن رحلة العمل للتهيئة كانت كبيرة جداً في ظل الإقبال الذي شهده المعرض منذ إعلانه لا سيما أن أكثر من 4000 متقدم منذ اليوم الأول يشير إلى أن المعرض كان محل اهتمام كثير من المتخصصين في مجال الأزياء.

وأضافت الدكتور الرشيد أن رعاية المعرض من قبل شركات سعودية كبرى, بالإضافة إلى أن المعرض مختص بالمرأة وجرى دعم جميع المتقدمين من خلال اختيار أفضل الأعمال والأفكار والشركات المتقدمة لا سيما في ظل المعايير الدقيقة للقبول والمشاركة فيه هذ المعرض العالمي والذي يظهر بهوية عربية.

وبينت الرشيد أن العائد الاقتصادي للمعرض يسهم في تطويره, إلى جانب دعم الجمعيات الخيرية بما في ذلك أسر شهداء الواجب الذين يستحقون ذلك والنساء الأرامل والمطلقات وغيرهن ممن يعانين من ظروف اجتماعية واقتصادية.

كما أوضحت هنيدة الصير في المشاركة في المعرض أن الإقبال سيكون مذهلًا وَفْق الدراسات كون المعرض يشمل الكثير من البرامج النوعية التي تقدمت عليها شركات كبيرة جداً عالمية ترغب في المشاركة, وبالتالي فإن 250 مصممة ومبدعة من المملكة والوطن العربي، أتين لتقديم منتجاتهم المتنوعة.

وأشارت إلى أنه سيتم توزيع جائزة معالي الأستاذ تركي آل الشيخ للمصممات المتميزات في المعرض، ويصل مجموع الجوائز إلى 700.000 ريال، فيما ستذهب الجائزة الكبرى لقطاعي الجواهر والأزياء, حيث يحصل فيها الفائز الأول على مبلغ 10.000 ريال, أما الفائز الأول في قطاعات الإكسسوار المنزلية والذواقة والعطور والتجميل والجلديات يحصل على 500.000 ريال.

يذكر أن معرض “أنا عربية” قد خصص ريع تذاكره إلى 3 جمعيات خيرية هي : الجمعية الخيرية لذوي شهداء الواجب “واجب”، وجمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن “تراؤف” ، وجمعية جود النسائية الخيرية.