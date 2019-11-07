ميناء ينبع الصناعي يستقبل أكبر ناقلة بتروكيماويات

ينبع – البلاد

استقبل ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع ولأول مرة منذ إنشائه ، الناقلة (إن سي سي فَجْر) التي تعد أكبر ناقلة بتروكيماويات في العالم، ، حيث تم رسوها على رصيف رقم 40 في محطة البتروكيماويات المخصصة لشركة ساب تانك، بطول 228 مترًا، وعرض 37 مترًا وحمولتها الاستيعابية التي تصل إلى 81,336 ألف طن.

يأتي ذلك تأكيدًا لمستوى القدرات والخدمات التشغيلية واللوجستية العالية والتنافسية التي يتمتع بها الميناء، فضلًا عن موقعه الإستراتيجي المطل على ساحل البحر الأحمر ومدى جاهزية البنى التحتية والفوقية به التي أسهمت في جذب الخطوط الملاحية العالمية، واستقبال مختلف أنواع وأحجام السفن العملاقة في العالم لمواكبة متطلبات صناعة النقل البحري.

يذكر أن ميناء الملك فهد الصناعي بينبع يتميز بموقعه حيث يتوسط الخط ما بين أمريكا وأوروبا عبر قناة السويس شمالًا والشرق الأقصى عبر باب المندب جنوبًا، ويوجد به قناتا اقتراب بحرية شمالية وجنوبية واسعة، وبأعماق مجهزة لاستقبال الأجيال الجديدة من سفن الحاويات، ويعمل الميناء على مدار 24 ساعة.