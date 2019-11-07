مستقبل السياحة أمام قمة قادة «العشرين» في الرياض

الرياض – البلاد

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد بن عقيل الخطيب ، أن المملكة لديها أهدافا طموحة وخططا واعدة للاستثمار في صناعة السياحة وتسعى من خلالها للوصول إلى 100 مليون زيارة سنويًا للمملكة، وتوليد مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030.

مفيدًا أن صناعة السياحة اليوم من أهم القطاعات الاستراتيجية في المملكة التي يتم تطويرها تنفيذا لأهداف الرؤية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في القمة الوزارية لمنظمة السياحة العالمية في سوق السفر العالمي التي عقدت في العاصمة البريطانية لندن برئاسته، وتناولت موضوع تأثير السياحة على تطوير المجتمعات والمناطق الريفية.

وقال الخطيب إن اجتماع قمة قادة مجموعة العشرين في دورتها القادمة عام 2020 في المملكة ستكون السياحة فيه موضوعًا محوريًا من خلال العديد من النقاشات مع صناع القرار والجهات ذات العلاقة بهدف العمل على استدامة نمو القطاع السياحي عالميًا،

لافتا إلى أن المناطق الريفية السعودية غنية بكل ما يجذب السائح الذي يبحث عن تجارب مميزة تجمع بين الأصالة والحداثة، حيث تحتضن 10.000 موقع تاريخي وأثري، وتم تسجيل العديد منها في قائمة التراث العالمي لليونسكو مثل العلا والأحساء. وتناول رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أهمية السياحة عالميا،

مبينًا أن صناعة السفر والسياحة تشهد ازدهاراً ونمواً واضحاً في أرجاء العالم، وحقق القطاع العام الماضي نمواً بمعدل 3.9% ووصل عدد الذين يعملون في القطاع 319 مليون على مستوى العالم.