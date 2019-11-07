“مدني الشرقية” يدعو لأخذ الحيطة والحذر من الأمطار والسيول

الدمام- حمودالزهراني

صرح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني أنه بناء علئ ما ورد من توقعات ومعلومات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير الئ تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار علئ بعض المناطق ومنها بعض مدن ومحافظات المنطقة الشرقية ( حفر الباطن ، القيصومة ، النعيرية ، الخفجي ، الجبيل ، القطيف ، الاحساء ، الدمام )

حيث يتوقع هطول امطار رعدية قد تصحب بتساقط للبرد ورياح نشطة السرعة تصل إلى (٤٥كم/س) أو أكثر وتثير الاتربة والغبار ، خاصة خلال النهار وتبداء الحالة اعتباراً من مساء يوم الجمعة والسبت تاريخ ١١-١٢ / ٣ / ١٤٤١هـ حتى يوم الاثنين تاريخ ١٤٤١/٣/١٤هـ .

من جانبه دعا المقدم الشهراني جميع المواطنين والمقيمين بالمنطقة لأخذ الحيطة والحذر في حال هطول الأمطار والسيول وذكر أن الدفاع المدني علئ أتم الاستعداد والجاهزية لتقديم خدماته من خلال الرقم ”٩٩٨” وأكد علئ الدور الكبير والمهم من أفراد المجتمع في الالتزام بتعليمات الدفاع المدني ومتابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني www.998.gov.sa، أو عن طريق حساباتها الرسمية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.