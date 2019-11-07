جمهور فنان العرب في انتظار الليلة الاستثنائية

الرياض ــ خالدل بن مرضاح

ينظر عشاق فن محمد عبده على ” تقاسيم ” الصبر في انتظار الحفل الأسطوري الذي سيقام تكريما لفنان العرب في آواخر شهر ديسمبر المقبل،

وسيقام الحفل على مسرح يحمل اسم الفنان محمد عبده، ويتسع لـ 22 ألف متفرج، حسب ما ذكرت إدارة موسم الرياض.وبدأت الهيئة العامة للترفيه بوضع سينارويوهات الحف لالأستثنائي والأسطوري كما عبر عنه رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي آل الشيخ في تغريدة له،

ومن المنتظر أن تكون احتفالية تكريم فنان العرب غير مسبوقة وحدث يرفد موسم الرياض بنبض مغاير خصوصا وأن محمد عبده يعد من أشهر المطربين ليس على مستوى الخليج فحسب وإنما على مستوى العالم العربي من الماء إلى الماء.

ومن جانبه، تقدم أبو نورة بالشكر للقيادة الحكيمة لما تقدمه للمملكة “من ازدهار في كافة المجالات”، ما جعل السعودية في مصاف الدول الكبرى عربيا وإقلميا ودوليا.

وأوضح عبده أنه سيشارك في حفل غنائي في ضمن فعاليات “موسم الرياض”، معتبرا أن الجمهور “سيكون أساس وعماد نجاح هذا الحفل”. من ناحية اخرى سيتم أيضا تكريم الفنان عبادي الجوهر، في ليلة “عباديات” أواخر شهر نوفمبر الجاري، وتم وضع السيناريوهات الخاصة بتكريم إخطبوط العود منذ وقت مبكر.