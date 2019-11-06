498 ألف وحدة سكنية جاهزة

الرياض- البلاد

بلغ عدد الوحدات السكنية الجديدة تحت الإنشاء منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي أكثر من 248 ألف وحدة، فيما بلغ عدد الوحدات الجديدة المكتملة التي تم ضخها إلى السوق حوالي 250 ألف وحدة سكنية في ذات الفترة. أعلن ذلك وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات علي بن عطية آل جابر.

وبالمقارنة بين بيانات الربع الثالث للعام الحالي مع بيانات مثيلة من العام السابق يتضح نمو يقدر بـ5.3% في عدد الوحدات السكنية الجديدة تحت الإنشاء، و7.13% في عدد الوحدات الجديدة الداخلة إلى السوق، وهو ما يمثل محصلة التكامل بين جهود الوزارة ومبادراتها في جميع المجالات لتحفيز العرض وتمكين الطلب، ورؤيتها القائمة على تحقيق التوازن بين العرض من جهة وبين الطلب المتنامي من جهة أخرى، والتقليل المستمر للفجوة بينهما.

وتأتي منطقة مكة المكرمة في مقدمة المناطق بعدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء حتى الربع الثالث من العام الجاري، بعدد 68.579 وحدة سكنية تليها الرياض بـ 53.171 وحدة سكنية، ومن ثم المنطقة الشرقية بـ 29.436 وحدة سكنية. وبالنسبة لعدد الوحدات السكنية الجديدة

المكتملة في المناطق للربع الثالث، تأتي أيضاً منطقة مكة المكرمة في المقدمة بعدد 70.409 وحدة سكنية، تليها الرياض بـ 51.981 وحدة سكنية، كما تأتي المنطقة الشرقية ثالثة من حيث عدد الوحدات السكنية الجديدة المكتملة بـ28.627 وحدة سكنية.