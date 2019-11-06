وزير التعليم يبحث مع سفير ألمانيا مجالات التعاون العلمي والبحثي

الرياض : البلاد

التقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في مكتبه اليوم سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة السيد يورغ راناو.

واستعرض اللقاء عمق العلاقات التاريخية الوثيقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، ودعم قيادة البلدين لتعزيزها في عدة جوانب، ومنها الجوانب التعليمية والبحثية والتدريبية، وتعزير فرص التعاون العلمي بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين الصديقين.

حضر اللقاء الملحق الثقافي في السفارة الألمانية بالرياض الدكتور رافائيل هاينيش.

كما حضره معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي، ووكيل الوزارة للابتعاث الدكتورة لينا الطعيمي، ومستشار وكالة الوزارة للتعاون الدولي الدكتور عبدالله الحيدري،والمشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال الدكتور أحمد الجميعة، والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات العامة الأستاذ صالح الثبيتي.