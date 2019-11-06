نصائح للحصول على بشرة أنيقة في فصل الشتاء

مع قدوم فصل الشتاء قد تحتاجين إلى إضافة بعض المنتجات إلى حقيبة يدك في الشتاء، وذلك للحصول على بشرة نقية وصافية دوما ،وللاهتمام والعناية بشخصيتك خاصة الأمهات العاملات من الصعب عليهن الاهتمام بأنفسهن جيدًا واتباع روتين للعناية بالبشرة والشعر حتى في أشد أيام الشتاء برودة ..وإليكِ بعض المنتجات والوصفات
الخلطات الطبيعية للعناية بالبشرة خلال الشتاء
اتباع الخلطات الطبيعية المنزلية هي وسيلة رائعة لتنقية البشرة وبدء الشتاء مع بشرة خالية من العيوب. فمع تغير المناخ، تختلف احتياجات البشرة. لذلك، فتساعد الخلطات الطبيعية على تسهيل تلك المرحلة مع التغلب على المشكلات الشائعة التي تتعرض لها البشرة.
شرب الماء بوفرة
شرب الماء خلال فصل الصيف يساعد على ترطيب البشرة والجسم. لكن في خلال فصل الشتاء، يحتاج الجسم أيضًا إلى شرب كميات كافية من الماء يوميًا. حيث يتعرض الجسم إلى الجفاف في فصل الشتاء، مما يجعل شرب الماء ضرورة للتغلب على تلك المشكلة. وهي وسيلة ممتازة للحفاظ على صحة ونضارة البشرة خلال فصل الشتاء.
الكريمات المرطبة
خلال فصل الشتاء، نحمي أنفسنا من البرد من خلال ارتداء المعاطف الثقيلة، لكن ذلك لا يحمي البشرة. يمكننا حماية بشرتنا خلال الشتاء من خلال استعمال كريمات مرطبة قوية للحفاظ على ترطيب البشرة، حيث تصبح البشرة أكثر حساسية خلال الشتاء، مما يزيد من احتياجها للترطيب.
ترطيب الشفاه
لا بد من عدم إهمال ترطيب الشفاه، فهي الأكثر عرضة للجفاف خلال فصل الشتاء. احرصي على استخدام بلسم الشفاه بانتظام خلال اليوم. لكن تجنبي استعمال المرطبات الثقيلة والبيتروليم جيلي حيث تتسبب في انسداد مسام بشرة الشفاه.
الكريم الواقي من الشمس
لا يعني أنه خلال فصل الشتاء لا تتعرض البشرة للتلف عند التعرض لأشعة الشمس الضارة. تذكري دائمًا استعمال الكريم الواقي من الشمس قبل الخروج والتعرض لأشعة الشمس بفترة لا تقل عن 30 دقيقة.
العناية بالجسم أيضًا
ينبغي أيضًا عدم إهمال ترطيب بشرة الجسم، مع تقشيرها أيضًا لمرة واحدة خلال الإسبوع.
أمصال الترطيب
جربي استعمال الأمصال المرطبة للبشرة كجزء من روتين العناية اليومي، كبديل للكريمات المرطبة العادية. حيث يعمل على الترطيب العميق للبشرة خلال فصل الشتاء بشكل أكثر فعالية من الكريمات المرطبة العادية. حيث تحتاج البشرة للمزيد من الترطيب والعناية مع التعرض للمناخ البارد.