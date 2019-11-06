نجم المنتخب المغربي أولى صفقات ريال مدريد صيف 2020

حقق بوروسيا دورتموند انتصارًا هامًا ضد إنتر ميلانو لحساب مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بثلاثة أهداف مقابل إثنين.

ويدين بوروسيا دورتموند بالفوز إلى نجمه الدولي المغربي، أشرف حكيمي، الذي دوّن على ثنائية.

حكيمي (20 عامًا) يلعب مُعارًا من طرف ريال مدريد الإسباني وتنتهي إعارته بإنقضاء الموسم الحالي.

سجل فريق دورتموند 5 أهداف هذا الموسم بدوري أبطال أوروبا، لأشرف حكيمي 4 أهداف منهم. هدفين ضد سلافيا ومثهما أمام الإنتر.

HT: Dortmund 0-2 Inter

77’: Dortmund 3-2 Inter Achraf Hakimi leads the comeback 🔥 pic.twitter.com/3OvmB3qh3Q — B/R Football (@brfootball) November 5, 2019

ورغم أن مركزه الأساسي هو الظهير الأيمن، فإنه لعب في 3 مراكز إضافية هذا الموسم.

فبداية لعب في مركز الظهير الأيسر، ثم الجناح الأيمن، فلاعب الوسط المائل لليسار، وتمكن من إظهار مستويات رائعة في المراكز الأربعة.

أبدع حكيمي مع أسود الفيستفال الموسم الماضي وتمكن من إرساء قدمه في التشكيلة الأساسية فصنع 7 أهداف.

بينما هذا الموسم خاض 17 لقاء وسجل 6 أهداف فضلًا عن تزويده لزملائه بتمريرتين حاسمتين.

كان حكيمي أحد القطع الأساسية مع المنتخب المغربي في كأس العالم 2018 وخاض اللقاءات الثلاثة لدور المجموعات.

بينما توّج قبلًا رفقة ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا صيف 2018، إذ شارك في 5 لقاءات طيلة مشوار البطولة.

والآن فإن نجم اللاعب قد بزع بشكل لا يُصدق وبات ضمن صفوة لاعبي أوروبا الشباب.

من المتوقع أن يفعل ريال مدريد بند استرجاع اللاعب، لينضم إلى التشكيلة الأساسية للكتيبة الملكية بداية من الموسم المقبل.

وهو ما سيجعل حكيمي هو أول صفقات ريال مدريد صيف 2020 إذ لن يحبذ الرئيس فلورينتو بيريز في التفريط في موهبة كبيرة مثله.