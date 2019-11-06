للأسنان والشعر والعين.. فوائد مذهلة لا تعرفها عن الملح !

ربما تحدث العلم الحديث عن أضرار الملح الصحية ووصفه بعض الباحثين بالسم الأبيض لكن قليلون يعرفون عن فوائد ملح البحر.

وبحسب ما نقلت وكالة سبوتنيك، تساعد الأملاح الطبيعية والمعادن في الحد من الالتهاب وإشراق البشرة وتقويتها، كما أنّه مقشر جيد وله خصائص مضادة للميكروبات، وذلك نقلا عن موقع “ميدسين نيوز”.

وساق الباحثون 5 طرق معتمدة لاستخدام ملح البحر من أجل الحصول على فوائده، وهي كما يلي:

فوائد الملح

1. مبيض للأسنان

يساعد على إزالة البقع وإشراق الأسنان، لاحتوائه على مصدر طبيعي للفلورايد.

2. غسول طبيعي للفم

يساعد في قتل البكتيريا، التي قد تتسبب في رائحة كريهة للفم والتهاب اللثة.

3. علاج الأظافر

يقوي الملح الأظافر وتعمل صودا الخبز والليمون على تقليل الاصفرار والبقع.

4. تحسين نسيج الشعر

يساعد استخدامه في إعادة تكوين نسيج الشعر الخشن.

5. تهدئة العين

مضاد طبيعي للالتهاب، ومن ثم فإنّه يعمل على تهدئة العيون المنتفخة وامتصاص السوائل الزائدة بجانب فوائده المضادة للالتهابات.