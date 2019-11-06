طرح أرامكو يرفع سوق الأسهم السعودية إلى تريليوني دولار

الرياض – البلاد

أكد خبراء اقتصاديون أن إدراج حصة من شركة أرامكو يعني مرحلة نوعية لسوق الأسهم السعودية من حيث القوة والأهمية في مؤشرات الأسواق الناشئة، ووسط اهتمام كبير من دوائر المال والاقتصاد في العالم بالتداول في أضخم اكتتاب عالمي بعملاق النفط “أرامكو السعودية”.

وفي هذا الشأن قال أحمد هشام نائب رئيس قطاع البحوث للمؤسسات المالية واستراتيجية الأسهم في “بلتون فاينانشال” إن إدراج حصة من الشركة ، سيكون له آثار قوية مهمة على سوق الأسهم السعودية ، ومن شأنه رفع قيمة سوق الأسهم السعودية، من 560 مليار دولار إلى أكثر من تريليوني دولار ،

لافتا إلى أن طرح حصة بنسبة 5% على مراحل سيكون له أثر على وزن سوق الأسهم السعودية، في مؤشري “فوتسي راسل” و”إم أس سي آي” للأسواق الناشئة ، خاصة وأن المؤشرين أعلنا أنهما تضمان شركة أرامكو إلى المؤشرات الناشئة، بمجرد طرحها دون الانتظار للمراجعة.

وقالت شركة أرامكو السعودية إنها ستقوم بتوزيع أرباح مرحلية “عادية” بقيمة 13.4 مليار دولار، وذلك عن الربع الثالث من 2019 ، كما ستقوم بتوزيع أرباح مرحلية بحد أعلى 9.5 مليار دولار، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من قبل مجلس الإدارة، وذلك قبل تاريخ الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد من هذه النشرة.

أيضا في حال قررت الإعلان عن توزيع أرباح مرحلية تزيد قيمتها على 9.5 مليار دولار، فيحق – بحسب الشركة- للمستثمرين الذين يكتتبون في أسهم الطرح الحق في الحصول على جزء من قيمة الأرباح التي تزيد عن المبلغ المذكور، بحسب نسب مساهمتهم في الشركة.

ومن المتوقع خلال نوفمبر الحالي وديسمبر القادم الإعلان عن مراحل إدراج 2% من أسهم أرامكو في البورصة المحلية، والنطاق السعري للاكتتاب ومن ثم بدء العروض الترويجية.