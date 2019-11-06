ثانوية الثقبة بالخبر تطلق مبادرة ” لن أخشاك “

الدمام-حمودالزهراني

أطلقت كشافة ثانوية الثقبة بمحافظة الخير ، مبادرة بعنوان ( لن أخشاك ) ، حيث تهدف للحد من ظاهرة التنمر في اطار منافسات رسل السلام للتميز الكشفي للعام 1441هـ ، والتي تطلقها وزارة التعليم ممثلة بقسم النشاط الكشفي ، حيث تم تحديد 3 مشكلات اجتماعية من خلال الاستفتاء واستطلاع آراء طلاب المدرسة وأولياء امورهم والمعلمين وثم الاختيار لظاهرة التنمر كونها مشكلة تحتاج لتسليط الضوء عليها ومن ثم اعداد خطة تنفيذية للمبادرة.

وتستهدف المبادرة ثلاث فئات ( الطالب – الأسرة – المجتمع المحلي ) ، كما بدأت المبادرة بالدورات التدريبية للحد من الأذى وفق دليل المنظمة الكشفية العالمية للحد من الاذى والذي تطبقه كشافة وزارة التعليم كشرط أساسي لأفرادها في جميع برامجها ، كما تضمنت الفعاليات التي تستهدف الطالب في المدرسة معرضاً تفاعلياً ومجلساً ارشادياً لرصد حالات التنمر بالتعاون مع الارشاد المدرسي بالمدرسة ومشاهد تمثيلية وموشن جرافيك للتعريف بهذه الظاهرة كما تم ارسال 1000 رسالة توعوية لأولياء أمور الطلاب .

من جهته أوضح قائد مدرسة الثقبة أحمد البارقي أن منافسات التميز الكشفي التي تطلقها وزارة التعليم منذ اربعة سنوات بحلتها الجديدة أصبحت تحقق نتائج مبهرة في توعية الأبناء وأسرهم ومجتمعاتهم ضد الكثير من المشكلات المهمة وتعزز الثقة لدى الأبناء الكشافين لمواجهة هذه المشكلات وتسريع عجلة تحقيق رؤية الوطن الطموحة 2030 في الوصول لمليون متطوع من الشباب .