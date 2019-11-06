توظيف 8 آلاف مواطن ومواطنة خلال شهر

الرياض- البلاد

أكثر من 488 مليون ريال، أودعها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أمس، في الحسابات البنكية لأكثر من 319 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن شهر أكتوبر 2019م ،

فيما بلغ عدد المستفيدين من حافز البحث عن عمل بلغ 166.067 مستفيدًا ومستفيدة، بينما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل 153.583 ألف مستفيدًا ومستفيدة.

من جهة ثانية تم توظيف 8001 مستفيد ومستفيدة بسوق العمل في القطاع الخاص، من مستفيدي برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل، وذلك خلال شهر أكتوبر ، منهم 5408 إناث و2593 ذكور.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.