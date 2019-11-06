المحليات

تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة ابتداءً من الجمعة

صحيفة البلادaccess_time9 / ربيع اﻷول / 1441 هـ       6 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرها اليوم، تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار على معظم مناطق المملكة, حيث يتوقع هطول أمطار رعدية قد تصحب بتساقط زخات من البرد احياناً, ورياح نشطة السرعة تصل إلى 45 كيلو متراً أو أكثر, تتسبب في إثارة الأتربة والغبار خاصة خلال النهار.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ اعتباراً من يوم الجمعة المقبل على مرتفعات منطقة جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ويمتد تأثيرها من مساء يوم الجمعة والسبت لتشمل منطقة حائل ،والجوف، والحدود الشمالية، وتبوك، والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية.

كما توقعت الهيئة أن تزداد فرصة هطول الأمطار يومي الأحد والأثنين لتكون متوسطة في مجملها على المناطق المذكورة، بينما يتوقع أن تكون متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم، وحائل، والشرقية، والأجزاء الشمالية والشرقية من منطقة الرياض فيما نبهت الهيئة إلى استمرار حالة التقلبات الجوية والأمطار حتى نهاية الأسبوع القادم – بمشيئة الله – .

صحيفة البلاد

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