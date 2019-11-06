المحليات

ترشيح 159 مواطناً ومواطنة على الوظائف الإدارية بالتعليم

صحيفة البلادaccess_time9 / ربيع اﻷول / 1441 هـ       6 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أعلنت وزارة التعليم أسماء المرشحين والمرشحات بصورة نهائية لشغل الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، والتي سبق الإعلان عنها في ١٤٤١/١/٢هـ.

ودعت وزارة التعليم المرشحين والمرشحات البالغ عددهم ١٥٩ مواطناً ومواطنة إلى مراجعة إدارة الموارد البشرية في إدارات التعليم الموجهين لها أو الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية (إدارة التوظيف) بمقر الوزارة بمدينة الرياض خلال(١٠) أيام عمل من تاريخ الإعلان؛ لاستلام نموذج الكشف الطبي، مصطحبين معهم أصل الهوية الوطنية وعدد ٢ صورة شخصية للرجال

صحيفة البلاد

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