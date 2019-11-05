6 فنانين يعطرون ليلة سهم بالشدو الجميل

الرياض – خالد بن مرضاح

من المنتظر أن يشهد مسرح فنان العرب محمد عبده الليلة في بوليفارد الرياض ” ليلة سهم ” الحفل الأضخم ضمن موسم الرياض ، حيث سيشدو نخبة من ألمع نجوم الغناء في هذا الحفل وهم كل من ، رابح صقر ، نوال الكويتية ، ماجد المهندس ، أصالة نصري ، إسماعيل مبارك ، أميمة طالب ، ويقام الحفل تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه ، وتنظيم وإشراف شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.



ومن ناحية أخرى أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، الجهة المنظمة لليلة سهم، أن فتح أبواب مسرح محمد عبده في منطقة البوليفارد في مدينة الرياض سيكون عند الـ 04:00 عصراً لاستقبال الزوار تحسباً للازدحام على الحفلة.



ويشارك في الحفلة التي نفدت تذاكرها منذ الإعلان عنها وتخطت أكثر من 22 ألف ستة فنانين سوف يقدمون جديدهم على خشبة المسرح لأصحاب الذائقة الفنية من الشباب والأسر

وكان سهم قد نُظمت له ليلة في موسم جدة الماضي وشهدت إقبالاً واسعاً، ما أدى إلى تكرار الحفلة في موسم الرياض من قبل الهيئة العامة للترفيه التي أدرجت الحفلة من ضمن أبرز الفعاليات في الموسم. وكانت بروفات ليلة سهم من قبل الفنانين والفنانات المشاركين في الحفلة بدأت قبل يومين.