منصة إلكترونية لخدمة مطوري الأراضي وضمان حقوق المشترين

جدة – عبدالهادي المالكي

اتسمت المداخلات في ندوة التنظيم العقاري بوزراة الإسكان والتي اقامتها ديوانية السالم بطروحات منطقية حول التطوير العقاري وآلياته، وقد بدأت الندوة بالتعريف (ببرامج اتحاد الملاك ) و( وفرز الوحدات العقارية ) و( البناء المستدام ) و(آليات الإيجار )، وذلك بحضور نخبة من وزارة الإسكان وهم المهندس بندر ريس مدير برنامج البناء المستدام والمهندس مهند العبود مدير برنامج فرز الوحدات العقارية والمهندس فيصل المبارك مدير برنامج اتحاد ملاك عبدالرحمن السنان مسؤول علاقات كبار العملاء. حيث كشف المسؤولون بوزارة الإسكان أنه تم اطلاق منصة الكترونية لخدمة مطوري العقار وضمان حقوق المشترين .

في بداية الندوة أوضح المهندس ريس أن فحص جودة البناء يشتمل على سبع مراحل يشترك فيه المطور بحيث يوجد هناك فاحصين سعوديين مؤهلين يتولون انجاز هذه الآلية ، لافتا إلى أن البرنامج يفيد المواطنين ويساهم في رضاء العميل وأنه تم تنفيذ 50 مشروع في المنطقة الشرقية ونجح البرنامج بنسبة 100 % . وتابع ريس أن هناك 180 مشروعا آخر اضافة إلى 180 فيلا في المنطقة الشرقية

وبعد ذلك اوضح المهندس مهند العبّود مدير برنامج فرز الوحدات العقاريه عن البرنامج حيث قال أن البرنامج انتقل من عام ٢٠١٧ الى وزارة الاسكان حيث كان كانت هناك استراتيجية وهدف رئيسي وسبب لنقل البرنامج من وزارة الشؤون القروية الى وزارة الاسكان فالهدف الاستراتيجي، كان لتسريع اجراءات اصدار صكوك الملكية وتحفيز البيع فضلا عن تنويع خيارات الوحدات بحيث ان المستفيد او المشتري او المستهلك يلاقي اكثر من نوع في السوق يشتري حيث كان الامر في السابق محصورا على شقق اما الآن فباستطاعتك ان تشتري محلا تجاريا في سوق او دور في فله او فله “دوبلكس” او استديو في برج .

وأضاف أن وزراة الإسكان يهمها رضاء العميل لافتا إلى انه تم اطلاق منصه إلكترونية، لخدمة مطوري الأراضي وضمان حقوق المشترين، مؤكدا تنامي عملية المشتريات في الوحدات العقارية.

وتابع أن المنصة تم ربطها مع اكثر من جهة مثل وزارة العدل والهيئة السعودية للمهندسين حتى يتم تسريع الإجراءات وفق وتيرة متسلسلة بما يضمن حقوق الوحدات في المناطق المشتركة بعد ذلك يتم ارسال المخرجات الى كتابات العدل بشكل إلكتروني وإصدار صكوك الملكية.

بعد ذلك بدأت مداخلات الضيوف حيث سأل هاني باعثمان عن القوائم المالية التي تصدر آخر السنة وعن آلية التعامل مع مالك الوحدة غير المتعاون في تسديد الرسوم وهل هناك نظام لتأهيل الشركات المشغلة، وتمت الإجابة عن سؤاله أنه بالنسبة للمتعثرين عن السداد فهناك آلية للتعامل معهم وذلك بمتابعتهم وابلاغهم بضرورة التسديد.