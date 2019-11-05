مليارات الريالات مشتريات الأجانب في «تداول»

الرياض- البلاد

سجل المستثمرون الأجانب في السوق السعودية، صافي شراء في أكتوبر بقيمة 4.5 مليار ريال، بعد أن بلغت قيمة مشترياتهم 11.9 مليار ريال. وبلغت حصة الأجانب من عمليات الشراء في أكتوبر 19%، مقابل 12% فقط من عمليات البيع فيما ارتفعت ملكيتهم في تداول 9% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة بزيادة 0.4% عن الشهر السابق. وكانت شركة أرامكو أطلقت نظام حوافز للسعوديين وبعض الإعفاءات للمستثمرين الأجانب لتسهيل الاكتتاب في أكبر طرح يشهده العالم،

حيث سيحق لكل مستثمر سعودي الحصول على سهم واحد مجاناً مقابل كل 10 أسهم مخصصة له، شرط ألا يتصرف بالأسهم المخصصة له لمدة 180 يوما من تاريخ الإدراج. على ألا يزيد عدد الأسهم المجانية الممنوحة والمستحقة لكل مستثمر سعودي على 100 سهم.

وأوضحت أرامكو أن الأسهم المجانية ستخصص من أسهم الحكومة، ويحق لكل مستثمر مؤهل الحصول على هذا الحافز مرة واحدة فقط. أما بالنسبة للمستثمرين الأجانب، فقد أصدر مجلس إدارة هيئة السوق المالية قراراً يقضي بإعفاء المؤسسات المالية الأجنبية من بعض الإجراءات الرسمية للوفاء بشروط المستثمر الأجنبي المؤهل بشرط أن يضمن أمين الحفظ الدولي تأهيل المستثمر الأجنبي، فيما سيعمل أمين الحفظ المحلي على ضمان تنفيذ جميع الترتيبات اللازمة لتمكين المستثمر الأجنبي من المشاركة في الاكتتاب العام.