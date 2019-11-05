كيف تجد هواية تناسب شخصيتك ؟

نرمين عباس

في سعيك لتحقيق حياة متوازنة هل أهملت هواياتك؟

نحن خبراء في إيجاد الهوايات عندما نكون صغار لأننا نمارس الرياضة

ونأخذ دروسًا في الرقص والموسيقى ونجمع شخصيات ونقضي أيامنا في تعلم كل شيء من اللغات إلى الخشب

ولكنعلى طريق البلوغ نتوقف عن تجربة أشياء جديدة ونقضي وقتًا أقل في مصالحنا غير المهنية

لم يفت الوقت بعد استخدم هذا الدليل للحصول على الإلهام ، وإثارة اهتماماتك ، ومتابعة شغفك تجاه هواية جديدة

تشير مجموعة كبيرة من الأبحاث إلى أن قضاء وقت الفراغ أمر مهم لصحتك ، وأن هواياتك جيدة لك من نواح كثيرة

على الرغم من أنك قد تعتقد أن هوايتك قد تستهلك الكثير من وقت فراغك أو تقطع نومك

فقد أظهرت دراسة أن الأشخاص الذين قضوا وقتًا أطول في هواياتهم حصلوا على نوم أفضل بالفعل!

ووجدت مجموعة كبيرة من الأبحاث أن الأنشطة الترفيهية يمكن أن تساعد في تقليل التوتر

أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين شاركوا في الأنشطة المتعددة تعاملوا بشكل أفضل مع أحداث الحياة المجهدة

وأظهر الأشخاص الذين سجلوا درجات عالية في اختبار الأنشطة مستويات أقل من الحالة المزاجية السلبية والاكتئاب ومواقف إيجابية أعلى من نظرائهم ذوي النقاط المنخفضة

والجدير بالذكر أن قضاء المزيد من الوقت على الهوايات والسعي للترفيه كان مرتبطًا بوجود شبكة اجتماعية أكبر وأكثر تنوعًا

ونحن نعلم أن وجود شبكة اجتماعية قوية هو عامل رئيسي في الشيخوخة الصحية، وهناك فائدة إضافية تتمثل في امتلاك هواية قد تفاجئك!

بالنهاية، يقول الحكماء: لا تختار هواية عملية تساعدك في العمل، بل اختر هواية تجعلك سعيدًا لأن أي تحسين في عملك سيكون مجرد مكافأة وليس متعة!