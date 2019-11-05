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فوائد تناول الماء الدافئ مع الليمون في بداية اليوم

فرناس حفظيaccess_time8 / ربيع اﻷول / 1441 هـ       5 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

كشفت دراسة أمريكية أجراها “ناشيونال انستيتوت أوف هيلث” أن الماء الدافئ يزيد من عملية التمثيل الغذائي بنسبة 40% ، ويعني ذلك حرق مزيد من السعرات الحرارية وإنقاص الوزن.

لأن الجسم يقوم بتعديل حرارته ليعادل الماء الدافئ، وبإضافة الليمون “الحامض” إليه في الصباح وتناوله على الريق تتحقق الفوائد التالية:

1/ تحصل على جرعة من فيتامين “سي” الذي يعزز المناعة ويحمى من نزلات البرد.

2/ يساهم الليمون والماء الدافئ في الوقاية من حصى الكلى.

3/ يساعد الماء والليمون  الدافئ على الريق من إفراز الكبد عصارته على معدة خاوية، وبالتالي يقلل من تراكم الدهون.

4/كما يقلل الماء الدافئ والليمون من مخاط الأنف ويساعد على التخلص من الانسداد.

5/كما يحمي الماء الدافئ بالليمون من الإمساك.

6/كما يحسن تناوله في الصباح من صحة الشعر وفروة الرأس.

vernas hefzy

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