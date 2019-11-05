فوائد تناول الماء الدافئ مع الليمون في بداية اليوم

صحة و عافية متابعاتفوائد تناول الماء الدافئ مع الليمون في بداية اليوم فرناس حفظيaccess_time8 / ربيع اﻷول / 1441 هـ 5 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق كشفت دراسة أمريكية أجراها “ناشيونال انستيتوت أوف هيلث” أن الماء الدافئ يزيد من عملية التمثيل الغذائي بنسبة 40% ، ويعني ذلك حرق مزيد من السعرات الحرارية وإنقاص الوزن. لأن الجسم يقوم بتعديل حرارته ليعادل الماء الدافئ، وبإضافة الليمون “الحامض” إليه في الصباح وتناوله على الريق تتحقق الفوائد التالية: 1/ تحصل على جرعة من فيتامين “سي” الذي يعزز المناعة ويحمى من نزلات البرد. 2/ يساهم الليمون والماء الدافئ في الوقاية من حصى الكلى. 3/ يساعد الماء والليمون الدافئ على الريق من إفراز الكبد عصارته على معدة خاوية، وبالتالي يقلل من تراكم الدهون. 4/كما يقلل الماء الدافئ والليمون من مخاط الأنف ويساعد على التخلص من الانسداد. 5/كما يحمي الماء الدافئ بالليمون من الإمساك. 6/كما يحسن تناوله في الصباح من صحة الشعر وفروة الرأس. مرتبط