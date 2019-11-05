عقوبات أمريكية على قيادات إيرانية والجيش والقضاء

عواصم- وكالات

فرضت الولايات المتحدة الأميركية،عقوبات على مجتبى الابن الثاني للمرشد الإيراني، علي خامنئي، وذلك في الذكرى الأربعين لاحتلال السفارة الأميركية في طهران.

كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس عن عقوبات على رئاسة أركان الجيش الإيراني، وأشخاص مرتبطين بالنظام في طهران ورئيس السلطة القضائية الإيراني، إبراهيم رئيسي، وهو أحد المرشحين لخلافة خامنئي،

وكان عضوا باللجنة الرباعية المشكلة عام 1988 والتي تورطت في إصدار أحكام الإعدام بحق 5000 من السجناء السياسيين آنذاك كما شملت مدير مكتب خامنئي، محمد محمدي كلبايكاني، وهو شخصية تلعب دورا مهما من خلف الكواليس في إيران، ومستشار خامنئي في الشؤون الدولية والسياسة الخارجية، علي أكبر ولايتي، وكان يشغل منصب وزير خارجية إيران في حقبة الثمانينيات، وهي الفترة التي كان فيها المرشد الحالي رئيسا للجمهورية. وكانت الولايات المتحدة وسّعت عقوباتها على إيران، من خلال استهدافها قطاع البناء الذي ربطته واشنطن بالحرس الثوري الإيراني.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الجمعة الماضية، إن قطاع الإنشاءات الإيراني خاضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة للحرس الثوري الإيراني، الذي وصفته الولايات المتحدة بأنه منظمة إرهابية أجنبية.