صحة و عافية

طريقة عمل كريم كراميل الشوكولاتة

نيفين عباسaccess_time8 / ربيع اﻷول / 1441 هـ       5 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

خاص – نيفين عباس

الكريم كراميل حلوى من الحلوى الفرنسية الراقية التى يحبها الكثيرين

يصنع الكريم كراميل من السكر عن طريق حرقه حتى يتكون لدينا كراميل وصفار البيض والحليب والكريمة لصنع الكريم المصاحب للكراميل

نقدم لكِ طريقة جديدة للكريم كراميل وهى طريقة عمل كريم كراميل الشوكولاتة لنكهة جديدة

المقادير اللازمة لعمله

4 حبات من صفار البيض الطازج

2 كوب من الحليب كامل الدسم

2 كوب من الكريمة لجعله غنى أكثر

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو

100 جرام من الشوكولاتة

2 نصف كوب سكر

2 كوب سكر للكراميل

نصف كوب من عسل الذرة أو عسل الجلوكوز أو الكورن سيرب

طريقة العمل

نقوم أولاً بأخذ كوبين السكر والعسل ووضعهم معاً فى قدر على النار

ثم يترك الخليط على النار دون تقليب حتى يصبح بلون الكراميل الذهبى

ثم يرفع من على النار ويوضع فى طبق فرن يتسع للخليط مدهون بالزبدة أو أطباق صغيرة ويترك قليلاً

نقوم فى قدر أخر بوضع الحليب والكريمة والكاكاو ويرفع المزيج على النار حتى يسخن

نقوم فى تلك الأثناء بوضع الشوكولاتة فى المايكرويف حتى تذوب ثم تخرج وتترك لتبرد

ثم نقوم بخفق صفار البيض مع السكر وخلاصة الفانيليا حتى يتضاعف حجمه قليلاً ونضيف له الشوكولاتة المذوبة بعد أن تبرد ويخفق

ثم نأخذ مقدار مغرفة كبيرة من خليط الكريمة والحليب ويضاف للبيض ويخفق سريعاً حتى لا ينضج البيض

ثم نعيد وضع الخليط مرة أخرى للكريمة بالقدر ويقلب حتى يصبح المزيج كثيف

نقوم الأن بتصفية المزيج حتى نتأكد أنه لا يوجد به أى كتل

ثم يوضع المزيج فى أطباق الفرن أو الطبق الكبير مع مراعاة ترك الربع الأخير منه

ثم يوضع الطبق فى صينية بحجم أكبر بها ماء ساخن

ويخبز فى فرن 200 درجة لمدة 45 دقيقة

ثم يخرج ويترك ليبرد تماماً ثم يٌقلب ويقدم

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نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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