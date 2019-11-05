“سجون مكة” تعقد قران نزيلة على مواطن

مكة المكرمة : عبدالهادي المالكي

احتفلت سجون منطقة مكة المكرمة اليوم بعقد قران نزيلة سعودية على مواطن بسجن النساء بجدة، وذلك بحضور ذويها والنزيلات ومنسوبات السجن، حيث تعد هذه الأولى من نوعها على مستوى سجون المنطقة.

من جانبها أكدت مديرة سجن النساء بجدة مروه يوسف أن النزيلة تم تجهيزها مثل أي عروسة أخرى، حيث كان كل ذلك باجتهاد من منسوبات السجن.

وان النزيلة تم اختيارها من قبل شقيقة المواطن كونها أيضاً إحدى نزيلات السجن

ولفتت إلى أن حفل عقد القران كان بحضور والد النزيلة وشقيقها، بجانب العريس وأشقائه، في قاعة الاجتماعات والتي جرى تجهيزها خصيصاً لهذه المناسبة.