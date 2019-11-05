رئيسة سنغافورة تصل إلى المدينة المنورة

المدينة المنورة : واس

وصلت فخامة السيدة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة إلى المدينة المنورة اليوم, لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيّه -رضوان الله عليهما-.

وكان في استقبال فخامتها لدى وصولها مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء الركن فهد بن سعود الجهني ومدير شرطة المنطقة اللواء مبارك بن مبارك العصيل ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة مشهور بن سعود الحميّد وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.