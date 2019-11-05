حلول للشخير

نرمين عباس

الشخير بحد ذاته ليس خطيرًا ، لكن يمكن أن يكون له عواقب اجتماعية خطيرة

لسوء الحظ ، تتفاقم وتيرة الشخير وحجمها حسب العمر ، على الرغم من أنه لا يوجد شيء يمكنني فعله حيال التقدم في السن

إلا أن هناك منتجات وإجراءات متاحة يمكنها أن تقضي علي الشخير أو تقلله إلى حد كبير

يمكن أن يكون الشخير مؤشرا على توقف التنفس أثناء النوم ، لأن الشخير هو ببساطة نتيجة حادة لإعاقة مجرى الهواء

ومع تقدمنا ​​في العمر ، يصبح الجزء الخلفي من الحلق أكثر ليونة ومرونة، وتصبح العضلات تحت اللسان متراخية ما يفاقم الحالة خاصة لمن يعانون من زيادة الوزن أو شرب الكحول

كذلك تقل قوة العضلات في مجرى الهواء ما يسمح للأنسجة بالتحرك بسهولة أكبر وتصبح أكثر عرضة للانهيار والاهتزاز

بالإضافة لإنخفاض حجم مجرى الهواء ما يزيد ضغط الهواء ويسمح باهتزاز الأنسجة التي ينتج عنها الشخير

من أسباب الشخير الأخري، قلع الأسنان، ومن علاجاته هو الجراحة لإعادة ترتيب البلعوم البلعومي

وزيادة الأنسجة في مجري الهواء، أيضاً المنتجات الفموية التى يصفها الطبيب المختص للقضاء علي الشخير