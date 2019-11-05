جمهور أبو الفنون بانتظار مسرحية الملك لير

الرياض- خالد بن مرضاح

توجهت أسرة مسرحية الملك لير بطولة النجم الكبير يحيي الفخراني الى الرياض، في ثاني جولاتها الخارجية بعد مشاركتها الناجحة في موسم جدة الترفيهي.



واوضح المخرج والمنتج مجدي الهواري أن عروض الملك لير ستنطلق بالرياض غدا الأربعاء في إطار فعاليات موسم الرياض الترفيهي. واكد الهواري ثقته في انها ستحقق نجاحا كبيرا بعد الاستقبال الحافل الذي حظيت من الجمهور السعودي اثناء عروض موسم جدة حيث رفعت شعار كامل العدد طوال كافة ايام العرض.

يذكر ان مسرحية الملك لير رائعة شكسبير الخالدة من بطولة الدكتور يحي الفخراني ويشارك فيها نخبة من كبار النجوم منهم رانيا فريد شوقي و أحمد فؤاد سليم وريهام عبدالغفور ومجدي كامل واحمد عزمي وأيمن الشيوي ونضال الشافعي وناصر سيف وهبة مجدي وحمادة شوشة، والموسيقي التصويرية للموسيقار مصطفي الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت، ومن اخراج تامر كرم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى.