انطلاق رالي العلا نيوم بالمرحلة الاستعراضية

العلا – البلاد
أستضافت محافظة العُلا التاريخية المُؤتمر الصحفي الذي سبق الإنطلاقة الرسمية لرالي العُلا نيوم ، الجولة الثالثة من بُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، ترأسَّه صاحب السُمو الملكي الأمير خالد بن سُلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية .
تواجد في المُؤتمر ثُلةٌ من المُشاركين في الرالي في فِئَتَي السيارات والدرّاجات النارية، السائقان السعوديان يزيد بن مُحمَّد الراجحي والإماراتي الشيخ خالد بن فيصل القاسمي وياسر بن سعيدان وعيسى الدوسري وخالد الفريحي في فئة السيارات النموذجية – بروتوتايب “تي 1″، وسلمان الشمري من فئة سيارات الإنتاج التجاي المُتسلسل “تي 2″، وصالح السيف من فئة العربات الصحراوية الخفيفة – باغي “تي 3″، وإبراهيم المهنَّا من فئة الشاحنات “تي 4″، والدرَّاجان مشعل الغُنيم من فئة الدرّاجات النارية العادية، وعبدالمجيد الخُليفي درّاجات نارية رُباعية العجلات “كوادز”.