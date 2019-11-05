انطلاق رالي العلا نيوم بالمرحلة الاستعراضية

العلا – البلاد

أستضافت محافظة العُلا التاريخية المُؤتمر الصحفي الذي سبق الإنطلاقة الرسمية لرالي العُلا نيوم ، الجولة الثالثة من بُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، ترأسَّه صاحب السُمو الملكي الأمير خالد بن سُلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية .

تواجد في المُؤتمر ثُلةٌ من المُشاركين في الرالي في فِئَتَي السيارات والدرّاجات النارية، السائقان السعوديان يزيد بن مُحمَّد الراجحي والإماراتي الشيخ خالد بن فيصل القاسمي وياسر بن سعيدان وعيسى الدوسري وخالد الفريحي في فئة السيارات النموذجية – بروتوتايب “تي 1″، وسلمان الشمري من فئة سيارات الإنتاج التجاي المُتسلسل “تي 2″، وصالح السيف من فئة العربات الصحراوية الخفيفة – باغي “تي 3″، وإبراهيم المهنَّا من فئة الشاحنات “تي 4″، والدرَّاجان مشعل الغُنيم من فئة الدرّاجات النارية العادية، وعبدالمجيد الخُليفي درّاجات نارية رُباعية العجلات “كوادز”.

في بداية المؤتمر الصحفي رحب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بأسطورة سباق السيارات الإسباني “فرناندو الونسو” بطل العالم لمرتين وتحدث قائلاً: “نحن فخورون جداً بتواجد اسطورة لرياضة السيارات مثل “فرناندو الونسو” في السعودية وبمشاركته في الجولة الثالثة لبطولة السعودية تويوتا للراليات أعطى بالطبع الرالي زخم كبير ونتمنى له تجربة جميلة إستعداداً لرالي دكار والذي سيقام هنا في السعودية يناير القادم إن شاء الله، وأكد بأن رالي العلا نيوم يعتبر جولة هامة وبوجود أسماء كبيرة امثال الونسو، الراجحي ،القاسمي والدوسري والمعنى وغيرهم، كما أشار غلى أن الهدف من إقامة الرالي هنا في العلا ونيوم يهدف إلى أشياء كثيرة بجانب التنافس للحصول علي اللقب.

وأضاف ” بصراحة وجدنا دعم كبير من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ورئيس الهيئة العامة للرياضة وإن دل هذا فإنما يدل على هتمامهم بدعم المواطنين والرياضيين لما فيه مصلحة للوطن ولتطوير الرياضة السعودية”

من جانبه أعرب المُشاركون في المُؤتمر عن سعادتهم الغامرة بخوض تحدٍّ جديد يجمعهم، خُصوصًا وأنهم شاركوا قبل أسابيع معدودة في رالي القصيم، كما تحدَّثوا عن أهمية الرالي واتباع خطط مُختلفة وذلك لأن هذه الجولة من نوعية الراليات الصحراوية الطويلة “كروس كانتري”، على عكس رالي القصيم الصحراوي القصير “باخا”، وهذا يتطلب مُقاربةً مُختلفةً من ناحية التركيز على الأداء المُستقر والثابت طيلة مراحله الأربعة الطويلة أكثر من السُرعة الصرفة.

ورحَّب السائقون بمُشاركة السائق الإسباني فرناندو ألونسو، بطل العالم للفورمولا واحد وسباقات التحمُّل، لقراره بالمُشاركة في هذا الرالي وذلك ضمن تحضيراته للمُشاركة في رالي داكار 2020 .

كما أشاروا إلى أهمية هذه الجولة على تحضيراتهم لرالي داكار 2020، الذي سيُقام في المملكة العربية السعودية، خُصوصًا من ناحية مسافة هذا الرالي ولكونه يُقام على مسارات شبيهة وقريبة من الرالي الدولي، مما سيُفيدهم في إكتساب المسار والخبرة.

وبذلك، تُواصل رياضة السعودية البُروز أكثر وأكثر، مع مُشاركة المزيد من المُتنافسين بها، ومعها يزداد الإهتمام الجماهيري بها، كما أثبتت البُطولة خلال موسمها الأول نجاحًا مُنقطع النظير يتمثَّل في مُواصلة جذب أبرز الأسماء في الراليات الصحراوية، ويُعطي أملًا بإزدياد الإهتمام بها في المواسم المُقبلة إن شاء الله.

تنطلق المُنافسات مساء اليوم مع إعطاء صاحب السُمو الملكي الأمير خالد بن سُلطان العبد الله الفيصل – رئيس الاتحاد، شارة الانطلاق للسائقين لخوض المرحلة الإستعراضية في العُلا.

يقام رالي العُلا نيوم بتنظيم الإتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، برئاسة صاحب السُمو الملكي الأمير خالد بن سُلطان العبد الله الفيصل، وإشراف بطل الشرق الأوسط للراليات سابقًا، السائق السعودي عبداللـه باخَشَب وبدعمٍ من الهيئة العامة للرياضة، وعبداللطيف جميل للسيارات، ومجموعة “أم بي سي” الإعلامية، و “العربية” للإعلانات الخارجية، والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق .

يتألف الرالي من 4 مراحل ما بين مدينة العُلا التاريخية ومنطقة نيوم، ويبدأ إطلاق الرالي اليوم الثلاثاء 5 “نوفمبر” تمام الساعة 4:00 عصراً، على أن تبدأ المرحلة الأولى يوم غد الأربعاء 6 “نوفمبر” بطول 212 كيلومتر في العلا تبدأ في “الرفيعة” وتنتهي في “قرية عين” ، يليها أيضاً في العلا مرحلة ثانية يوم الخميس 7 “نوفمبر” طولها 212 كيلومتر تبدأ في “الرفيعة” وتنهي في “قرية عين”، ومرحلة ثالثة يوم الجمعة 8 “نوفمبر” وهي مرحلة الإنتقال من العلا الى نيوم بطول 231 كيلومتر وتبدا من “أبو القزاز” وتنتهي في “العمود”، وأخيراً المرحلة الرابعة والنهائية في منطقة نيوم بطول 175 كيلومتر يوم السبت 9 “نوفمبر” تبدأ في “المويلح” وتنتهي في “تريم” .