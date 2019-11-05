البنك الأهلي وبنك التنمية الاجتماعية يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون المشترك

جدة ــ البلاد

وقّع البنك الأهلي وبنك التنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم للتعاون المشترك وتنفيذ البرامج الادخارية، تحت رعاية معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وبحضور معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي وعدد من أصحاب المعالي ورؤساء الهيئات الحكومية والمسؤولين ورؤساء البنوك السعودية وذلك في فندق كراون بلازا بالرياض.

ومن جهته، أكّد خالد آل غالب الشريف نائب أول الرئيس التنفيذي ورئيس المجموعة المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي على أن البنك يعمل على تعزيز ثقافة الادخار، والوعي المالي، وتمكين التخطيط المالي لدى الأفراد، انطلاقاً من إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي، وهي مبادرة الوعي المالي والتثقيف بالادخار، وذلك بما يتواكب مع برامج رؤية المملكة 2030…

ومن جانب آخر، قال فيصل باعقيل رئيس قطاع الادخار في بنك التنمية الاجتماعية أن الاتفاقية تهدف إلى توفير منتجات ادخارية ونشر الثقافة المالية للمجتمع ورفع نسبة المدخرات الحالية، حيث إن الادخار له أهمية في حياة الفرد والمجتمع، والواجب تحفيزهم على الادخار والتخطيط المالي السليم.